Dopo circa due anni di emergenza pandemica (che ha precluso questa possibilità per ovvi motivi di sicurezza anti Covid), Maurizio Guarnotta e Giancarlo Zaccarini dell’Avis provinciale e il donatore Alessandro Pampinella hanno incontrato 100 alunni delle classi V dell’Istituto “Calvino-Amico” di Trapani. L’occasione è stata quella di parlare dell’attività avisina e, soprattutto, dei valori di solidarietà, altruismo, gratuità, legalità che stanno dietro il gesto di civismo della donazione del sangue ed emo componenti.

I volontari hanno concentrato la discussione sul valore della legalità intrinseca all’attività avisina, per il rispetto delle norme e delle procedure, per garantire il buon funzionamento del sistema trasfusionale, e garantire un “prodotto” di qualità della sacca di sangue, che è sinonimo di efficacia per le terapie trasfusionali. I rappresentanti dell’Avis provinciale hanno donato agli studenti una t-shirt con il motto “Donatori di sangue portatori sani di legalità” e l’immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino quali simbolo della lotta alla mafia.