«Assoluto e granitico» sostegno al sindaco Enzo Alfano. Lo ribadisce il vice sindaco Biagio Virzì intervenendo sulle dimissioni dell’assessore Chiara Modica Donà Dalle Rose, sua amica personale. A Virzì lo abbiamo cercato al telefono proprio il giorno delle dimissioni dell’avvocato di origini venete, ma senza successo. Ora, a distanza di qualche giorno, arriva una sua dichiarazione. «Le dimissioni dell’assessore Chiara Modica Donà Dalle Rose in alcun modo influiranno sulle sorti degli equilibri politici dell’Amministrazione civica» spiega Virzì. E puntualizza che le dimissioni «non provocano nessun turbamento e nessuna perturbazione nel movimento pentastellato locale».

Il vice sindaco tiene a chiarire che la città di Castelvetrano, col sindaco Enzo Alfano, «ha intrapreso un percorso di cambiamento, tipicamente pentastellato, che risulta assolutamente immune ad eventi di tal fatta», riferendosi alle dimissioni della Modica Donà Dalle Rose. «L’abbandono in corsa dalla nave da parte dell’avvocato Chiara Modica Donà Dalle Rose non impedirà di proseguire con vigore la rotta tracciata dall’Amministrazione Alfano», dice ancora il vice sindaco.

Virzì ha colto l’occasione per elogiare il lavoro della Giunta: «Abbiamo creato una squadra solida ed unita. Come si conviene a un buon padre di famiglia, abbiamo eliminato gli sprechi rinvenuti, migliorato le efficienze, grazie anche al lavoro totalizzante e senza risparmio di energie, da parte di tutti noi assessori incaricati nei singoli rami dell’Amministrazione. Abbiamo raccolto ogni nostra energia per non farci sopraffare dal peso dei tanti milioni di debito del passato, e parlato il linguaggio della verità, senza mettere la polvere sotto il tappeto».