A poco meno di due ore dall’apertura dello scrutinio per le comunali a Castelvetrano si delinea la via del turno di ballottaggio tra l’avvocato Giovanni Lentini e il medico Salvatore Stuppia. I primi dati scrutinati (circa 2.600 schede) dalle 30 sezioni elettorali danno in vantaggio Lentini e Stuppia che si distaccherebbero tra di loro di pochi punti percentuali mentre si attesta come terzo l’avvocato Marco Campagna che sta seguendo lo spoglio da casa. Se l’andamento dello scrutinio dovesse confermarsi questo è matematicamente certo il turno di ballottaggio. Dai dati parziali raccolti nei comitati elettorali il risultato del sindaco uscente Enzo Alfano sembra altamente sconfortante, perché – su 2.600 schede – non supererebbe i 200 voti. In questa tornata elettorale hanno votato 15.904 castelvetranesi. Salvatore Stuppia e Giovanni Lentini stanno seguendo lo spoglio rispettivamente dai loro comitati elettorali.

AUTORE. Redazione