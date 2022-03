ASCOLTA L'ARTICOLO

Il 21 febbraio 2022, presso l’Atelier Digitale del plesso V. Pappalardo, si sono svolti gli esami Trinity Gese graded examinations in Spoken English -grade 2 e 20 alunni delle classi quinte dei plessi “Lombardo Radice” e “G. Verga”, a causa della situazione di emergenza COVID19, sono stati esaminati in modalità online tramite videoconferenza. Il colloquio d’esame ha avuto la durata di 6 minuti e agli studenti è stato richiesto di saper interagire anche ponendo domande all’operatore. I discenti, grazie alle attività svolte all’interno dei corsi tenuti dalle prof. Lombardo e Morreale della Scuola Secondaria di I grado, hanno acquisito sicurezza in se stessi, hanno perfezionato le loro conoscenze grammaticali, fonologiche, lessicali in lingua inglese e hanno sviluppato competenze linguistiche migliorando così autonomia espressiva e personale, tanto da riuscire a superare brillantemente l’esame. Questo importante risultato era già atteso e l’esito positivo ha ripagato alunni e docenti dei sacrifici fatti a partire dallo scorso anno scolastico, quando frequentavano le classi quarte della Scuola Primaria dell’Istituto. Grazie all’attenzione dei genitori che hanno creduto nell’iniziativa e hanno voluto che i figli cogliessero l’occasione di frequentare il corso del tutto gratuito, perché inserito nelle consuete attività di continuità fra diversi ordini di scuola, ed al notevole impegno degli alunni che hanno seguito il corso inizialmente solo on line e da questo anno scolastico in presenza, l’Istituto ha confermato l’attenzione alla qualità dell’insegnamento delle lingue straniere, tanto da essere individuato quale centro di certificazione del Trinity College CEFR Common European Framework of Reference, quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La mission della scuola particolarmente orientata verso l’apprendimento delle lingue comunitarie trova così un ulteriore conferma, e dimostra come sia stata accolta la sfida educativa del nuovo millennio ovvero favorire l’apprendimento consapevole della lingua inglese, ormai lingua universale per eccellenza, che agevola il percorso sia scolastico che lavorativo. Tali competenze linguistiche già a partire dalla Primaria saranno sicuramente il punto di forza nello svolgimento dei quattro progetti del Programma Internazionale ERASMUS+ che attualmente l’istituto sta portando avanti e che coinvolgono, in classe e nel corso delle mobilità all’estero, circa 500 studenti appartenenti a tutti gli ordini di scuola, dall’Infanzia alla Secondaria di I grado.

AUTORE. Redazione