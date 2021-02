Qualunque sia il luogo da raggiungere, Google Maps ci indica sempre la strada giusta, o quasi. Non sempre però il servizio internet geografico sviluppato da Google ci azzecca. Uno degli incredibili errori la redazione di CastelvetranoSelinunte.it lo ha scoperto proprio in città. Se cercate “locali notturni Castelvetrano” tra i primi risultati vi appare l’indirizzo del Comando della Polizia Municipale. La foto in bella vista, infatti, raffigura proprio la zona di via Piersanti Mattarella dove, sino a qualche mese fa, si trovava il Comando della Polizia Municipale. E, ironia della sorte, tra le informazioni fornite c’è pure il divieto di consumazione in loco.

L’errore fa sorridere tanto. Ma perché succede questo? Le ipotesi possono essere due. La prima potrebbe riguardare una gestione automatica sbagliata di Google; la seconda, invece, che qualcuno abbiamo configurato manualmente nome e posizione. Come correggere l’errore? A pensarci dovrà essere il Comune, interfacciandosi con Google. Nell’attesa l’errore rimane online.