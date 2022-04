Una raccolta fondi per dare a Gloria una protesi è stata avviata sulla piattaforma gofundme.com e in pochi giorni sono stati già raccolti poco più di 5 mila euro. Gloria Bianco, 16 anni, è una giovane studentessa di Castelvetrano che ha deciso di raccontare la sua storia pubblicamente sul profilo creato su gofundme.com e, allo stesso tempo, di chiedere un aiuto a quanti hanno un cuore. «Quando sono nata ho trascorso il mio primo mese di vita in terapia intensiva perché ero prematura ma sono stata forte – scrive nel profilo della raccolta sulla piattaforma – poco prima del mio quattordicesimo compleanno un osteosarcoma molto aggressivo mi ha fatto affrontare un anno di chemio terapia e un intervento di sostituzione del femore e del ginocchio, ma sono stata forte». Poco prima del 16° compleanno il tumore si è ripresentato «e così un nuovo intervento mi ha portato via la gamba destra», scrive ancora Gloria.

Dopo l’amputazione della gamba ora Gloria ha bisogno di una protesi con ginocchio e piede elettronico il cui costo, purtroppo, non è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale. Da qui la raccolta fondi avviata che ha già avuto un ottimo riscontro, ma bisognerà raggiungere quota 65 mila euro. «Chiedo a tutti voi un pensiero per aiutarmi in questa nuova sfida che sto per affrontare per tornare ad avere l’autonomia che hanno tutti i ragazzi della mia età» è l’appello scritto di Gloria. Per contribuire alla raccolta cliccare [QUI].