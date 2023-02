ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della stazione di Castelvetrano, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, hanno sottoposto alla misura cautelate dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, in ottemperanza ad un’ordinanza emessa dal Tribunale lilibetano, un pensionato castelvetranese di 71 anni. L’odierno provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative dell’Arma di Castelvetrano, a seguito della denuncia della moglie convivente dell’indagato, che ha appurato che in diverse circostanze la donna avrebbe subito minacce e violenze verbali e fisiche da parte del marito. Nella medesima circostanza i Carabinieri hanno provveduto, come previsto in questi casi, al ritiro cautelativo di una pistola e due fucili regolarmente detenuti dal 71enne.

AUTORE. Redazione