2019-2021: sono passati due anni e mezzo da quando Enzo Alfano è stato eletto sindaco di Castelvetrano. Uomo nato politicamente col M5S, Alfano sta amministrando un Comune in dissesto finanziario e si trova a fare i conti anche con una maggioranza che non ha più (ha perso tre consiglieri comunali) e un’attività di recupero crediti che arranca. A fine 2021, anno difficile per via della pandemia Covid-19, lo abbiamo incontrato per fare il punto di questi due anni e mezzo di attività.

«Castelvetrano è una città da governare – ha detto al microfono del nostro direttore Max Firreri – per la mancanza di risorse finanziarie e per la mancanza di competenze all’interno del Comune». Poi, in chiusura di intervista, un augurio ai concittadini: «Avere un senso di appartenenza forte della comunità che vada verso il bene comune. Tutti insieme dobbiamo valorizzare questo territorio, lavoriamo insieme…».

AUTORE. Redazione