E’ arrivata alle ore 8,10 al cimitero di Castelvetrano la salma di Matteo Messina Denaro. Il carro funebre ha varcato uno dei due cancelli del camposanto, in via Marsala, seguito da tre macchine di parenti, tra i quali c’erano la nipote-avvocato Lorenza Guttadauro e la figlia del boss Lorenza, riconosciuta come figlia legittima soltanto da pochi mesi. Sin dalle prima luci dell’alba il cimitero è stato presidiato dalle forze dell’ordine. Un dispiegamento di poliziotti, carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale che hanno controllato l’intero camposanto. Fuori l’ingresso da dove è poi entrato il carro funebre si dall’alba si sono schierati giornalisti e troupe televisive. Dopo che i mezzi hanno fatto ingresso al cimitero, il cancello è stato richiuso per consentire le operazioni di seppellimento a camposanto chiuso.

AUTORE. Redazione