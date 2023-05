Con un documento i consiglieri comunali di maggioranza di Campobello di Mazara rinnovano la propria fiducia nei confronti del sindaco Giuseppe Castiglione: «crediamo fortemente nell’onestà intellettuale e nell’integrità morale del nostro sindaco che ci sta rappresentando con grande senso di responsabilità difendendo questo paese in modo esemplare con grande dignità e rispetto». Il documento, a firma anche degli assessori in carica, arriva dopo i fatti verificatisi la scorsa settimana. La messa in onda del servizio di “Report”su Raitre e il documento del Pd (regionale e provinciale) col quale hanno ritirato il sostegno al sindaco e alla maggioranza. Ne è scaturita una polemica e le dimissioni dell’assessore dem Stefano Tramonte, anche lui intervistato durante la trasmissione “Report” perché nel suo studio associato ha lavorato Lorena Lanceri (arrestata perché si prendeva cura del boss latitante) e ha svolto il tirocinio universitario Martina Gentile, figlia di Laura Bonafede, finita in carcere perché ritenuta vicina a Matteo Messina Denaro.