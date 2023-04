ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è conclusa la fase regionale dei Campionati Studenteschi di scacchi per l’anno 2023, svoltasi il 17 Aprile presso l’Holel 3 Torri di Villaggio Mosè (AG). Ulteriore prova positiva della squadra allievi dell’Istituto Superiore ”GB Ferrigno – V Accardi” di Castelvetrano. Dopo aver superato brillantemente la fase provinciale, i sei alunni si sono ben comportati con i pari età dell’intera regione e hanno chiuso la classifica in nona posizione. Un po’ di rammarico c’è stato perché i margini di classifica sono stati minimi e tutte le squadre che si sono affrontate hanno avuto serie possibilità di ottenere l’ulteriore qualificazione alla fase Nazionale, che si svolgerà a Montesilvano (PE) nel mese di Maggio.

La compagine castelvetranese è stata capitanata dell’Istruttore Snaq Filippo Guirerri, Presidente dell’associazione Arcadia di Partanna, e dal docente Daniele Benfanti e i sei partecipanti sono solo una rappresentanza di un gruppo più esteso, 20 alunni, che ha aderito ad un progetto d’Istituto dal titolo “Checkmate!”. Tale progetto aveva come obiettivo le basi del gioco degli scacchi. La possibilità e la voglia di partecipare ai Campionati Studenteschi ha spinto tutti ad alzare il livello in modo repentino, tanto da arrivare qualificazione alle fasi regionali e ad un piazzamento finale degno di nota.

Ci si augura che queste esperienze possano diventare un punto di partenza per una lunga tradizione scacchistica in ambito scolastico. L’entusiasmo e l’impegno mostrato da tutti gli studenti rappresenta quasi un obbligo per l’Istituto di continuare ad investire sul gioco degli scacchi.

(Prof. Daniele Mario Benfanti, Giuseppe Piccione, Melchiorre Marzuco, Istruttore Snaq Filippo Guirreri, Benedetto Cusumano, Domenico Milazzo, Andrea Caracci, Antonino Pio Maggio)

