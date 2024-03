Si è svolta domenica 25 febbraio, alla presenza delle autorità civili e religiose, la Cerimonia conclusiva del Premio Letterario Internazionale “Selinunte”, promosso da Società Dante Alighieri Castelvetrano, Panta Rei-Banca del Libro e ArcheoClub “Emi Selinios” e giunto alla sua seconda edizione dopo il successo dell’anno precedente.

Straordinaria la partecipazione di pubblico all’interno della Chiesa di San Domenico, che si presentava gremita grazie alla presenza di poeti, narratori, saggisti provenienti da tutta la Sicilia e di tantissimi giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado, accompagnati dai docenti e dai Dirigenti Scolastici.

“Quella che si è celebrata domenica” – ha detto Rosario Atria, presidente della Dante e della Giuria esaminatrice – “è stata una festa nel segno della cultura. Un momento gioioso di intensa partecipazione civica e di promozione della città di Castelvetrano e del sito di Selinunte, nel ricordo di illustri studiosi quali Rosario Di Bella, Gianni Diecidue, Paola Grassa, Vincenzo e Sebastiano Tusa, che sono stati autori, su diversi versanti, da quello storico-letterario a quello archeologico e attraverso vari linguaggi, dalla poesia alla narrativa alla saggistica, di opere fondamentali per la conoscenza del nostro territorio e della nostra identità”.

Obiettivo raggiunto quindi, con uno sguardo già al futuro. Gli organizzatori hanno annunciato infatti che presto sarà diramato il bando della terza edizione, con ulteriori significative novità.

“Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto con l’intento di far crescere l’iniziativa promuovendola a largo raggio” – ha detto Girolamo Di Bella, presidente di Panta Rei, prendendo la parola anche a nome di Giovanni Miceli, presidente della locale sezione dell’ArcheoClub – “e ringraziamo sentitamente l’Arcipretura di Castelvetrano, le Civiche Amministrazioni di Castelvetrano e Campobello, la Fondazione Tusa e tutti gli sponsor di questa seconda edizione per l’indispensabile sostegno alla manifestazione”.

Anche don Giuseppe Ivan Undari, Arciprete di Castelvetrano, ha voluto rimarcare il valore civile di ogni impegno profuso per la diffusione della cultura, accogliendo come segno di speranza, in un momento storico complesso caratterizzato da una diffusa violenza, l’avvicinamento di un crescente numero di giovani alla scrittura creativa, pratica indispensabile per riflettere su se stessi e sul mondo, raccontandosi e proponendo visioni originali.

Il fondamentale lascito culturale di figure quali Di Bella, Diecidue, Grassa, Tusa padre e figlio è stato ricostruito attraverso le appassionate relazioni di Rosario Atria, Antonino Cangemi, Tino Traina ed Ermelinda Palmeri. I testi di tali interventi, unitamente a quelli delle opere selezionate, saranno oggetto di pubblicazione a cura dell’organizzazione del Premio.

Erano presenti all’evento Roberta Di Bella e Stella Suriano, rispettivamente figlia e cognata di Rosario Di Bella; Fiammetta Diecidue, figlia dell’indimenticato Gianni; Giovanni Antonio Rizzo, nipote di Paola Grassa; Vito Zarzana che, in rappresentanza della Fondazione Tusa, ha portato i saluti di Valeria Patrizia Li Vigni, vedova di Sebastiano Tusa.

E proprio ai familiari è stato riservato l’onore di consegnare nelle mani dei vincitori e dei menzionati le targhe e le pergamene celebrative.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare le autorità e gli sponsor (Azienda Olive di Sicilia, Area Architettura di Orazio La Monaca, Lithos Edizioni di Giacomo Curseri e Caterina Mistretta, Mondadori Point di Daniela Sciabbarrasi, Romano Gioielli) donando loro delle particolari riproduzioni del volto dell’Efebo di Selinunte ed esprimere riconoscenza ai Dirigenti e ai docenti delle scuole aderenti attraverso la consegna di speciali Attestati di Gratitudine.

A tutti gli iscritti è stato rilasciato attestato di partecipazione con merito.

Segue l’elenco degli autori premiati con indicazione delle opere prodotte.

Premio “Rosario Di Bella” – Sezione Tesi a carattere storico-letterario (A1)

Vincitrice: Marina Barone con “Il mare in Omero”.

Premio “Rosario Di Bella” – Sezione Saggio breve a carattere storico o letterario (A2)

Vincitore: Francesco Saverio Calcara con “Carlo d’Aragona e il pestifero e contagioso morbo”.

Premio “Gianni Diecidue” – Sezione Poesia in Italiano (B1)

Vincitrice: Gabriella Vicari con “Le stelle pregano”.

Menzione d’Onore ex aequo: Tonino Fundarò con “Come fumo d’osteria”; Maria Mandina con “Una rosa al vento”.

Premio “Gianni Diecidue” – Sezione Poesia in Dialetto (B2)

Vincitore: Rosario Riccobono con “Scrignu d’amuri”.

Menzione d’Onore: Baldassare Cerasa con “L’oru di Castelvetrano”.

Premio “Paola Grassa” – Sezione Racconto in Italiano (C1)

Vincitrice: Angelita Russo con “Angelina”.

Menzione d’Onore ex aequo: Virginia Calandrino con “Il frutto del loro disgusto”; Salvatore Stella con “Bonagia 2020”.

Premio “Paola Grassa” – Sezione Racconto in Dialetto (C2)

Vincitrice: Irene Bonanno con “Jacuzzu”.

Menzione d’Onore: Anna Ditta con “Lu lattanti di la cuba”.

Premio “Vincenzo e Sebastiano Tusa” – Sezione Tesi a carattere storico-archeologico (D1)

Vincitrice: Angela Veronica Calandrino con “La vita quotidiana dei greci a Selinunte”.

Premio “Vincenzo e Sebastiano Tusa” – Sezione Saggio breve a carattere storico-archeologico (D2)

Vincitrice: Rosa Lorito con “Magia e sport: le defixiones agonisticae e le Sethianorum Tabellae”.

Premio Kouroi – Studenti Scuola Secondaria di Secondo Grado – Poesia (E1)

Vincitrice: Alessia Critti (I.I.S.S. “Cipolla Pantaleo Gentile” di Castelvetrano, Plesso Liceo Classico “G. Pantaleo”) con “Il nuovo anno tra le bombe”.

Menzione d’Onore exaequo: Francesco Caronna (I.I.S.S. “Cipolla Pantaleo Gentile” di Castelvetrano, Plesso Liceo Classico “G. Pantaleo”) con “Parti, seme di soffione”; Maria Laura Gullo (I.I.S.S. “Cipolla Pantaleo Gentile” di Castelvetrano, Plesso Liceo Classico “G. Pantaleo”) con “Una stella rosa (un pensiero per Giulia Cecchettin)”.

Premio Kouroi – Studenti Scuola Secondaria di Secondo Grado – Racconto (E2)

Vincitore: Angelo Di Leonardo (I.I.S.S. “Cipolla Pantaleo Gentile” di Castelvetrano, Plesso Liceo Classico “G. Pantaleo”) con “Estote parati”.

Menzione d’Onore: Vito Calandro (I.S.S.I.T.P. “G.B. Ferrigno – V. Accardi” di Castelvetrano, Plesso I.T.G. “V. Accardi”) con “Magia a quattro ruote”; Nicole Pellegrino (I.I.S.S. “F.sco D’Aguirre Salemi – D. Alighieri Partanna”, Plesso Liceo Linguistico “D. Alighieri”) con “L’incontro che mi ha stravolto la vita”.

Premio Kouroi – Studenti Scuola Secondaria di Primo Grado – Poesia (E3)

Vincitrice: Elena Butera (I.C. “G. Garibaldi – Giovanni Paolo II” di Salemi) con “Tu non eri qui…”.

Menzione d’Onore: Lorena Asaro (I.C. “Borsellino Ajello” di Mazara del Vallo) con “L’amicizia”.

Premio Kouroi – Studenti Scuola Secondaria di Primo Grado – Racconto (E4)

Vincitrice: Marta Parisi (I.C. “Capuana Pardo” di Castelvetrano) con “Le sfumature delle farfalle”.

Menzione d’Onore: Gabriele Cannova (I.C. “Capuana Pardo” di Castelvetrano) con “Il coraggio di Zaira”.

AUTORE. Redazione