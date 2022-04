ASCOLTA L'ARTICOLO

Con l’arrivo della primavera, il 2 aprile ricorre la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per sensibilizzare l’attenzione sui diritti delle persone con spettro autistico e sulle loro famiglie che in Italia sono molto di più di quelle che si pensa. In questo periodo di grande incertezze, l’I.C. Radice Pappalardo, sede di CTS Trapani e di CTRH del Distretto Sanitario n. 54, accende una luce speciale sulla giornata e scende in campo con una serie di iniziative per informare ed educare bambini, ragazzi e adulti attraverso attività laboratoriali, riflessioni, disegni, manufatti e visione di filmati incentrati sul valore e sulla ricchezza della diversità. Attività che sono culminate Lunedì 4 Aprile con un seminario formativo, tenutosi nell’Aula Magna del plesso Medi, molto partecipato da docenti, ma anche da operatori, psicologi, ASACOM, genitori, attratti dalla partecipazione di relatori esperti, istituzioni e associazioni del territorio i cui contributi scientifici o esperienziali sono stati significativi.

A presiedere i lavori la Dirigente, Prof.ssa Maria Rosa Barone che nel suo discorso di apertura ha sottolineato come l’inclusione sia al centro della azione didattica, che la stessa mission educativa consista nel far “emergere” i bisogni della soggettività e si sostanzia nei bambini con difficoltà e come la diversità vada intesa come ricchezza educativa.

Di “bambini invisibili”, ovvero di bambini un tempo reietti dalla società, ha parlato il Sindaco Enzo Alfano: oggi la scuola, le famiglie, i servizi devono creare “rete” per garantire alle persone con autismo una continuità di intervento e una stabilità nelle relazioni.

Un momento importante, durante il corso del seminario, è stato vedere gli alunni della scuola secondaria di primo grado, guidati con cura dai docenti, protagonisti di una drammatizzazione tratto dal libro “Prendi la mia mano blu” di Nicola Abis, ragazzo affetto da autismo, accompagnati dagli studenti dell’orchestra dell’indirizzo Musicale V. Pappalardo che ha anche eseguito le struggenti e ottimiste note musicali di What A Wonderful World di Louis Armstrong.

Dopo l’intermezzo musicale, hanno preso parte la Dott.ssa Patrizia Fasulo, Dirigente tecnico dell’USR Sicilia e Referente per l’inclusione e integrazione che ha sottolineato l’importanza dei CTS provinciali, il Dott.Giacomo Buffa Presidente del Rotary Club di Castelvetrano, il cui impegno sociale è orientato con i service proposti in favore di tutti i bisogni della società, con una particolare attenzione alle persone con diversa abilità, come testimoniano i 42 anni dell’Handicamp gestito interamente dal Rotary di Castelvetrano e dai club giovanili ad esso afferenti.

Interessante la riflessione sul connubio tra arte, creatività, sensibilità e spettro autistico proposta dal Dott.Paolo Pace, responsabile del UONPI e del Centro per i disturbi dello spettro autistico della città di Castelvetrano, ha documentato la singolare esperienza del giovane Seth Chwast. Il ragazzo, affetto da autismo e chiuso nel suo universo inaccessibile, scopre attraverso la pittura la sua forza comunicativa. “Una vita inaspettata”, libro scritto dalla madre dell’artista, è documento di come bisogna far “emergere” (ritorna l’etimo di educare) “la specificità esistenziale”.

Specialistico l’intervento della Prof. Giovanna Ditta, Dirigente Scolastico dell’I.C. Boscarino Castiglione e Consulente del CTRH per i sussidi e le tecnologie che i ragazzi con spettro autistico possono utilizzare per avere pari opportunità e per migliorare la comunicazione. La difficoltà di interazione sociale- sostiene l’esperta- può essere superata con strategie di comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), diversi dai canali tradizionali ovvero scambio con immagini o utilizzo di dispositivi con display dinamici.

Un altro intervento molto interessante è stato quello del neurologo Giuseppe Stallone che come padre ha fornito una testimonianza sul ruolo della genitorialità e sull’importanza della scuola e della famiglia. Infine, l’intervento dello psicoterapeuta Matteo Corbo che, specializzato in ABA, analisi applicata del comportamento, ha parlato dell’efficacia delle procedure di applicazione per estinguere il comportamento-problema e giungere così, come obiettivo, all’autonomia della persona.

Al termine degli interventi è stato proposta la visione di un collage di sintesi sui lavori degli alunni della scuola. Infatti tutti gli ordini della scuola hanno partecipato, nei giorni precedenti, alle iniziative di sensibilizzazione sull’autismo: dai segnalibro di colore blu con citazioni sull’autismo e tecnica del caviardage sul testo di Nicola Abis, all’elefantino Elmer, il coloratissimo plastico, che costituisce la metafora dell’unicità, l’importanza di essere speciale. Perché se è vero, come è trapelato dal seminario, che diversità rimanda al confronto e alla distanza, unicità è concetto più aderente e racchiude potenzialità creative. Unico come il variopinto Elmer o il delfino giallo del pittore americano Chwast.

Un grande lavoro di squadra e un’attenta regia educativa ha reso possibile l’avvio, dopo oltre due anni di stallo, di un seminario di specialisti su un tema la cui importanza investe famiglie, scuole e realtà territoriali.

Il file rouge del seminario infatti era riproporre il raccordo sistemico presente nel D.Lgs.n.63/2017 a proposito di “Progetto di vita” la cui redazione coinvolge in stretta sinergia la scuola, la famiglia, il territorio (ente locale ed associazioni), l’ASL, gli specialisti; solo evitando l’isolamento sociale a cui spesso sono destinate le famiglie che si occupano di persone autistiche, si può parlare di inclusione, e non solo a scuola, intesa come un effettivo e concreto scambio di esperienze tra tutti coloro che ruotano intorno alla persona autistica.

Si ringraziano i docenti referenti per l’attività, le insegnanti E. Buccheri, E. Messina, F. Di Martino, V. Sparacia, E. Parrinello e tutti i docenti che ogni giorno si impegnano per trasmettere importanti valori da condividere.

