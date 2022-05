Durante l’anno scolastico 2021/2022 la scuola nel PTOF d’istituto ha attivato il gruppo sportivo studentesco puntando, in particolare, sulle discipline di atletica leggera, quali corsa, lancio del vortex, salto in lungo e in alto, lancio del peso e sul gioco del ping pong. Gli allievi e le allieve hanno aderito con entusiasmo e determinazione e, con la guida degli insegnanti G. Placenti e G. Cangemi hanno partecipato, in prima battuta, a una fase distrettuale e poi alla fase provinciale che è valsa la medaglia d’argento.