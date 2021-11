ASCOLTA L'ARTICOLO

Sabato 20 novembre 2021 alle ore 10.00 si è inaugurata una postazione DAE (defibrillatore semi automatico)nella piazzetta di fronte la villa comunale di Santa Ninfa. L’iniziativa nell’ottica del progetto “Comuni cardio-protetti” vede impegnata Avis Provinciale per sensibilizzare alla formazione nella rianimazione cardio polmonare BLS e per mettere a disposizione un utile e fondamentale dispositivo (DAE) in caso di necessità (arresto cardio circolatorio improvviso) in attesa dell’arrivo dell’ unità di soccorso avanzato.

L’istallazione è stata possibile grazie alle donazioni di privati, che si sono formati con i volontari della squadra istruttori BLSD dell’Avis Provinciale di Trapani, del contributo dell’Avis comunale di Santa Ninfa e del contributo della famiglia Bonanno, che hanno condiviso questa iniziativa a tutela della salute pubblica, per onorare la memoria del compianto Aldo scomparso prematuramente qualche mese fa.

“La tutela della salute è nel nostro DNA statutario” dice il presidente Avis Provinciale Francesco Licata, “e avere un dispositivo DAE a disposizione nelle vicinanze può fare la differenza tra la vita e la morte in caso di necessità; ringraziamo per la collaborazione il comune di Santa Ninfa e la fondazione Angelo Pirrello, una sinergia tra pubblico e privati che porta sempre buoni frutti al servizio della comunità”.

E’ intervenuto anche il Presidente dell’Avis Comunale Santa Ninfa prof. Paolo Pellicane “abbiamo subito condiviso il progetto di Avis Provinciale per portare avanti un altro gesto di amore per la vita, come facciamo quotidianamente con le donazioni di sangue”.

“Quale modo migliore per onorare la memoria di un amico come Aldo” dice il dirigente avisino Peppe Bivona, “oggi è un momento di condivisione, di memoria e di consapevolezza che con un semplice gesto di civismo si può incidere concretamente nella tutela del bene comune, che in questo caso è la salute pubblica; infatti tutti possono imparare ad applicare le manovre BLSD e aiutare il prossimo”.

Infine la signora Grazia moglie di Aldo Bonanno ha scoperto l’istallazione DAE mettendola ufficialmente a disposizione della comunità di Santa Ninfa e rendendo l’ AREA CARDIO PROTETTA.

L’Avis provinciale di Trapani ricorda che è possibile sostenere il progetto “Comuni cardio-protetti” con donazioni on line nella sezione ”Il Mio Dono” sul sito web www.avisprovincialetrapani.it

Inoltre visto che si registra ancora carenza di sangue negli ospedali della provincia di Palermo, il presidente Licata lancia un appello alla comunità affinchè ci si rechi a donare, e per chi non fosse donatore, ed è nella possibilità di diventarlo, di dare il proprio contributo alla donazione.

Sempre su www.avisprovincialetrapani.it si trovano i calendari donazioni e i riferimenti di contatto delle sedi Avis della provincia di Trapani.

AUTORE. Redazione