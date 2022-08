ASCOLTA L'ARTICOLO

Chi conosceva Angelo Sciroppo sa bene quanta energia e gioia ha sempre trasmesso a chi gli stava vicino. Sul suo volto sempre un sorriso di quelli sinceri, coinvolgenti. Adesso non c’è più ma il suo ricordo rimarrà vivo per la bellissima persona che ha sempre dimostrato di essere. In pensione da pochi anni, si è spento ieri pomeriggio a causa di un improvviso malore che in pochi giorni lo ha strappato dall’affetto della sua famiglia. Da grande appassionato di musica era uno dei pilastri del coro della Parrocchia di Santa Lucia. La comunità di Castelvetrano si stringe al dolore della moglie Lilla ed i figli Gaspare e Giusy. La celebrazione delle esequie è fissata per martedì 30 agosto alle ore 10:30 presso la chiesa di Santa Lucia a Castelvetrano

AUTORE. Redazione