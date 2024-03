Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo di fascia gialla per la giornata di domani (3 marzo 2024) per tutta la Sicilia. Nell’arco della giornata sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati; tendenza a progressiva attenuazione dei fenomeni. Nel territorio di Castelvetrano sono previsti venti forti e precipitazioni anche a carattere di temporale.

In caso di maltempo evitare di sostare nei locali interrati e seminterrati e comunque posti al di sotto del livello stradale, di evitare, ove possibile, di transitare nelle zone di Piazza Amendola (stazione), Via Armando Diaz, Via Partanna, Via Trapani, Via Sapegno angolo Via Mazara, rotonda Via Selinunte, Via Caduti di Nassirya, SS 115 dir verso Selinunte e Zona Lottizzazione Saporito, zona Legno Dolce, rotonda Via Campobello, Via Seggio – prossimità Torrente Racamino.

AUTORE. Redazione