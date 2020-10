In un tempo come quello presente, denso di ansie e di preoccupazione per lo stato generale di salute e per la tenuta dei meccanismi sociali, culturali, economici, che hanno legato le persone, mentre la didattica si evolve e cerca di perfezionare vie che facciano dell’emergenzialità una risorsa, il progetto della Associazione Teatro Libero di Castelvetrano, che già in tempi non sospetti intuiva la urgenza di discutere di “Soglie della Giustizia”, ovvero di esplorare gli ambiti in cui il Diritto Ordinario non è sufficiente a fronteggiare pericoli criminali straordinari, ovvero anche ondate impreviste di viralità che inclinano le relazioni, accende i motori. Nei due casi, la figura della Soglia della Giustizia, ovvero di una filosofia del diritto, di un’etica pubblica e di un loro risvolto nelle giovani generazioni, si fa ancora più urgente da dibattere e approfondire.