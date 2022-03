ASCOLTA L'ARTICOLO

I “Pitagorici”, studenti della classe V B SIA, si sono aggiudicati la caccia al tesoro di matematica che si è svolta presso l’Istituto “Ferrigno–Accardi” di Castelvetrano. Il gruppo ha concluso il percorso di gara in un’ora e 25 minuti circa, precedendo gli “Alfaquadri”e gli “Alfa”.

In occasione del pi greco day, Giornata internazionale della matematica, gli studenti del triennio si sono cimentanti in un’impegnativa e divertente caccia al tesoro con problemi logico-matematici più o meno complessi in un clima di festa generale. L’Istituto ha organizzato l’evento “Diamo i numeri!”, ideato dalle professoresse Antonella Angelo (Funzione Strumentale Area 4 “Interventi e servizi per gli alunni – Dispersione scolastica”) e Liliana Sanfilippo (Funzione Strumentale Area 1 “Gestione del PTOF”), al fine di favorire un approccio diverso alla disciplina, spesso considerata dagli studenti ostica e noiosa.

Così i quesiti logici e problemi reali hanno dato l’opportunità ai ragazzi di riflettere su conoscenze e contenuti appresi, mettendo in pratica le competenze acquisite. Undici sono state le squadre partecipanti: III B SIA (I valori assoluti), III C AFM (I numeri primi), III E Turismo (Math Squad), IV A SIA (I reali), IV B SIA (Gli aurei), IV C AFM (Gli alfa), V A SIA (Gli alfaquadri), V B SIA (I pitagorici), V C AFM (Gli eredi di Lagrange), V E Turismo (Gli indecifrabili) e V A SC (I derivati). La gara ha preso il via dallo spiazzale antistante l’ingresso dell’Istituto; il percorso, diversificato per tutte le squadre, ha coinvolto il personale docente e ATA, con postazioni da raggiungere dislocate in varie parti della scuola, dai laboratori alla palestra, passando per la biblioteca o le classi. La classe vincitrice avrà la possibilità di fare un’escursione naturalistica organizzata in collaborazione con la sezione “Crimiso” di Legambiente Castelvetrano.

AUTORE. Redazione