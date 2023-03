All’iniziativa hanno aderito tutte le classi della scuola secondaria dell’istituto. Alla base del progetto c’è stata la volontà di indirizzare i giovani a rivalutare la figura dei nonni e degli anziani e a vivere una esperienza di ricerca sulle proprie origini di cittadini, per riavvicinarsi alle tradizioni culturali locali, alle radici ed ai valori che contano: una ricerca storico- documentaria ed iconografica sugli antichi mestieri, i giochi, le arti del territorio e le tradizioni dimenticate, ma anche il vissuto di vicende di epoche, diverse da quelle attuali. Accantonati gli smartphone che di norma usano per ricercare informazioni, gli alunni hanno dialogato con nonni ed anziani, parlando di cose passate, di vecchie storie, di giochi, luoghi ed edifici che non si studiano sui libri di scuola, perché appartengono alla vita vissuta da uomini e donne comuni. In particolar modo tutte le classi prime del plesso Pappalardo hanno illustrato in un power-point, il racconto del vissuto dei nonni, creando un puzzle di fotografie, narrazioni di eventi, ricordi di vita vissuta, voci di nonni che si raccontano, ingegnose e accattivanti rappresentazioni.