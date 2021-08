ASCOLTA L'ARTICOLO

Stamattina è tornato a scorrere acqua maleodorante accanto alla spiaggia del lido Tukè a Marinella di Selinunte. Due segnalazioni sono giunte alla nostra redazione, insieme ad alcune foto che qui pubblichiamo. Potrebbero trattarsi di reflui ma, al momento, pare che non sia stato accertato. Oggi pomeriggio abbiamo cercato tra responsabili e assessori del Comune di conoscere se i tecnici comunali siano già intervenuti, ma non ci è stato possibile conoscere l’eventuale piano di intervento del Comune. Comunque, non è la prima volta che si verifica quanto accaduto stamattina. Qualche settimana fa un rivolo di acqua maleodorante sarebbe pure arrivata sino al mare.