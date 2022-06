ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche quest’anno, l’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano, nonostante le difficoltà organizzative dovute alle misure di sicurezza anti covid 19, ha partecipato al 6° Concorso Nazionale 2022 online version, Maggio 2022, “SCUOLE IN MUSICA” di Verona, organizzato dall’Associazione Culturale Talent Music School con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona. Il regolamento ha previsto l’invio di materiale musicale e per tale occasione l’Istituto ha partecipato con alunni dell’indirizzo musicale a diverse sezioni e categorie ottenendo prestigiosi riconoscimenti:

Sciuto Giulia, IIC, pianoforte, sezione I, categoria B, esecuzione della composizione “La rive gauche” di V. Aiello, 1°Premio con punti 95/100; Pellegrini Gabriele, IIC, pianoforte, sezione I, categoria B, esecuzione della composizione “Gocce di pioggia” di M. Zancana, 1°Premio con punti 96/100; Ancona Nicolò, IIB pianoforte, sezione I, categoria B, esecuzione della composizione “The lake” di V. Aiello, 1°Premio con punti 95/100; Accardi Anna Elena, IIIB, violino, sezione I, categoria C, esecuzione della composizione “Saltarello” di Alberto Curci, 3°Premio con punti 89/100; Silistria milazzo Ambra – Silistria Milazzo Aurora, IIIC, Duetto per flauti, sezione I, categoria D, esecuzione della composizione “Soldier’s march” di R. Schumann, 3°Premio con punti 85/100; Hourmat Allah Ilìas – Attardo Cleofe ,IIIB, Duetto per flauti sezione I, categoria D, esecuzione della composizione “The Entertainer” di S. Joplin, 3°Premio con punti 85/100; D’Alberti Antonio – Eduardo La Scala ,IIIC, Duetto per flauto e chitarra sezione I, categoria D, esecuzione della composizione “Marchinha de Carnaval” di Celso Machado, 3°Premio con punti 89/100; Orchestra “Vito Pappalardo”, alunni della IIIC, sezione I, categoria E, esecuzione della composizione “Il Mattino” di E. Grieg (Adattamento scolastico F. Federico) 1°Premio con punti 95/100.

Gli alunni di strumento sono stati preparati, nelle diverse sezioni strumentali, dai professori: Mariella Zancana per pianoforte e tastiere, Maria Teresa Clemente per i violini, Antonino Lentini per le chitarre e Francesco Federico per i flauti e la direzione orchestrale.



La Dirigente, Maria Rosa Barone, dichiara la propria grande soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto dall’orchestra degli alunni della scuola Pappalardo che conferma l’impegno dell’Istituto e dei suoi docenti nel mettere a disposizione dei propri allievi l’eccellente professionalità e competenza.

Un lavoro d’equipe che da sempre contraddistingue l’Istituto e che, confermati dagli esiti, sprona a proseguire sul percorso tracciato con la finalità ultima di potenziare le competenze degli alunni in materia di consapevolezza di sé e della valenza culturale dell’arte in tutte le sue forme, rispetto dei ruoli e dell’altro che in una compagine orchestrale costituiscono l’habitus mentale.

L’orchestra “Vito Pappalardo”, non nuova a piazzamenti di prestigio nell’ambito di tutte le competizioni nazionali ed internazionali a cui ha preso parte, classificandosi sempre dal terzo al primo posto assoluto, con questi ulteriori riconoscimenti, si inserisce nel novero delle migliori scuole musicali del Paese.

