Il Parco Archeologico di Selinunte è stato l’incantevole scenario scelto dal Comitato Territoriale di Trapani della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) per ospitare la penultima tappa del Circuito 2024 di Volley S3. Nella ricca mattinata all’insegna dello sport e del sano divertimento sono stati presenti, ai piedi del Tempio di Hera, ben 1819 studenti, 232 docenti, 20 volontari e 15 tecnici, oltre alle due stelle del volley, Andea “Lucky” Lucchetta e Valerio Vermiglio.

La Federazione Italiana Pallavolo con l’attività del Volley S3 cerca di introdurre un nuovo modo di avvicinarsi alla pallavolo, in ambito sia federale che scolastico. Il progetto pone al centro dell’attenzione delle attività promozionali il divertimento come generatore di entusiasmo, promozione e affezione alla pratica dello sport.

Le attività ludiche e sportive hanno avuto inizio alle 8.30 con gli studenti provenienti dagli istituti di Castelvetrano e Campobello di Mazara, poi raggiunti dai giovani alunni delle classi quarta e quinta elementare e prima media della provincia di Trapani. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.00, spazio gli atleti delle società sportive locali che promuovono da anni l’avvicinamento allo sport della pallavolo.

«Per il nostro comitato – spiega Antonio Locandro, presidente della Fipav Sicilia – questa tappa costituisce un momento importante perché ci ha permesso di portare la pallavolo in un’area straordinaria, che tutto il mondo ci invidia. Lo sforzo è stato notevole e per questo faccio i miei complimenti al Comitato Territoriale di Trapani, guidato dal presidente Filippo Occhipinti, che lavora da mesi a questo evento straordinario che ha ottenuto un grande successo nelle precedenti tappe. Mi preme ringraziare il presidente nazionale della Federvolley, Manfredi, per aver scelto la nostra Sicilia, terra di storia, cultura e tradizione e per aver condiviso la scelta di poter disputare la tappa del Tour della Schiacciata in un posto magico come Selinunte».

«Oltre a promuovere la pallavolo e la cultura sportiva come occasione di aggregazione e di inclusione – dichiara Filippo Occhipinti, presidente della Fipav Trapani – ha offerto ai ragazzi la possibilità di conoscere un patrimonio storico e archeologico così prezioso come Selinunte, unico nel nostro territorio. Guidati da due campioni che hanno scritto pagine indelebili nella storia di questo sport hanno avuto la possibilità di giocare, divertirsi, socializzare e conoscere da vicino l’affascinante mondo della pallavolo».

AUTORE. Giacomo Moceri