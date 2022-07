ASCOLTA L'ARTICOLO

A Castelvetrano il primo centro per riparazioni ufficiali APPLE di tutta la Valle del Belice. SOS SMARTPHONE & PC ha ricevuto infatti le necessarie autorizzazioni dopo che Roberto Ferlito, uno dei titolari, ha conseguito le certificazioni necessarie presso la scuola Apple ATLAS. Presso il negozio, con sede unica al civico 56 di Via Marinella, è quindi possibile riparare con parti originali fornite direttamente da Apple qualsiasi dispositivo con la “Mela” come iPhone, Mac o iPad. Saranno eseguite diagnostiche e procedure ufficiali al fine di garantire riparazioni sicure e affidabili. Servizi che possono essere forniti solo da un laboratorio certificato Apple

Tecnicamente si parla di Apple IRP, il significato lo spiega l’altro titolare dell’attività, Giuseppe Calcara: “Il nostro centro assistenza è autorizzato direttamente da Apple ad usare i ricambi originali, attrezzature e procedure fornite direttamente dalla casa madre. Questo ci consente di fornire servizi di riparazioni fuori garanzia su prodotti Apple iPhone e Mac. Il nostro personale frequenta regolarmente i corsi tenuti da Apple e acquisisce le relative certificazioni, garantendo un altissimo standard qualitativo per la riparazione dei prodotti Apple fuori garanzia”. Sos smartphone & pc, dopo 6 anni dalla sua apertura e 40 mila dispositivi riparati, aggiunge quindi al suo curriculum aziendale l’accesso diretto a parti di ricambio originali APPLE. La comunicazione nel nuovo punto riparazione a Castelvetrano è stata fatta anche sul sito ufficiale APPLE al seguente indirizzo: https://support.apple.com/it-it/repair/verify-repair-provider

AUTORE. Redazione