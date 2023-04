Atto vandalico ai danni del monumento dedicato al Milite ignoto all’interno della villa comunale di Campobello di Mazara. Ignoti con uno spray blu hanno imbrattato con parole le lastre di marmo bianco. Il sindaco Giuseppe Castiglione ha espresso «amarezza per l’ennesimo increscioso episodio di vandalismo». Già giorni addietro erano stati danneggiati la panchina rossa all’interno della villa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, la pensilina per la fermata degli autobus e il raccoglitore mangia-plastica. “Il rispetto dei monumenti costituisce un elemento fondamentale di civiltà e il vilipendio del Milite ignoto, in particolare, rappresenta un esecrabile gesto di irriverenza nei confronti della nostra storia e dello Stato italiano. Spero che le forze dell’ordine possano al più presto individuare i responsabili”, ha detto il sindaco. L’intero territorio comunale di Campobello di Mazara dal 2013 è privo di videosorveglianza comunale.