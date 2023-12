Mercoledì 20 Dicembre 2023, alle ore 18.00, presso la Chiesa San Giovanni Battista di Castelvetrano, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo”, prof.ssa Maria Rosa Barone, ha presentato alla cittadinanza il 25° Concerto di Natale che ha visto protagonisti circa 80 alunni dell’Indirizzo musicale, attivo presso il plesso “V. Pappalardo” dal 1992, alla presenza di un folto pubblico e dell’Assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Castelvetrano, Giusi Cavarretta e del presidente della proloco, Vincenzo Filardo.

È stata una vera festa della Musica, dell’Arte, della Cultura grazie anche alla drammatizzazione del brano “Le quattro candele” di Paulo Coelho, realizzata da alcuni alunni delle classi prime del plesso Pappalardo.

Il repertorio di vario genere e stile particolarmente apprezzato dal numeroso pubblico ha riguardato l’esecuzione dei brani: “Les Anges dans nos campagnes” (canto tradizionale francese), “Santa Maria”, tratto dal “Corpus di canti popolari siciliani”, di Alberto Favara, del quale ricorre quest’anno il centenario della morte, “Last Christmas” degli WHAM, “What a Wonderful World ”, “Carol of the Bells”, “O Fortuna” dai “Carmina Burana” e “Jingle Bell Rock”.

L’Orchestra ed il Coro “Vito Pappalardo” sono stati diretti dai professori Carlo Barbera (insegnante di Chitarra), Maria Teresa Clemente (insegnante di Violino), Maria Zancana (insegnante di Pianoforte) e Francesco Federico (insegnante di Flauto e coordinatore dei percorsi a indirizzo musicale), mentre la drammatizzazione è stata curata dalle professoresse Crocetta Armata, Simona Bernardone e Anna Di Rosa.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosa Barone, augurando serene festività ha evidenziato, nell’organico dell’orchestra e del coro, la presenza di due ex alunni frequentanti fino allo scorso a.s. le classi ad indirizzo musicale e che, come molti che li hanno preceduti, stanno continuando gli studi presso i Conservatori di Musica, a testimonianza di come l’Indirizzo Musicale della scuola costituisca un vivaio culturale – musicale unico a Castelvetrano, perché offre gratuitamente ai preadolescenti della città l’opportunità di imparare le tecniche di esecuzione su uno strumento musicale che accrescono nel corso delle varie performances l’acquisizione di eccellenti competenze musicali acquisite ed implementano il bagaglio culturale ed umano di ogni discente. Infine ha sottolineato, nel ringraziare tutti coloro che hanno garantito il successo della manifestazione, la coesione e la collaborazione di tutto il Personale Docente e non Docente del plesso Pappalardo, costituito, come in una vera comunità familiare, da diverse persone che, parafrasando Verga nei “Malavoglia”, rappresentano le dita della mano “il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo”, ma solo se operano per lo stesso scopo possono afferrare la bellezza della vita che ci circonda.

L’Assessore Cavarretta ed il presidente della Pro Loco Filardo, unendosi alla Dirigente nel messaggio augurale, hanno ringraziato la scuola per aver offerto la possibilità a tutta la cittadinanza di ascoltare la manifestazione artistica di ragazzi che garantiranno certamente un migliore mondo futuro.

AUTORE. Redazione