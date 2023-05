ASCOLTA L'ARTICOLO

Un video che racconta minuti di preoccupazione e paura: immagini non proprio nitide riprese con un cellulare dove si vede una zuffa tra ragazzi e poi l’intervento di altre tre persone adulte e uno dei ragazzi con una maglia bianca che finisce a terra. Da questo pomeriggio gira sui social il video che ieri sera è stato realizzato in via Dalla Chiesa, nel breve tratto compreso tra via Scuderi e via Trapani a Tre Fontane. La zuffa pare sia nata tra due gruppi di giovani (forse minorenni) che si sarebbero scontrati sotto gli occhi indifferenti di molti altri. Poi l’intervento di alcuni adulti e un giovane che finisce a terra.

La zona è quella dove insistono i locali notturni della frazione, anche se da alcune testimonianze pare che la zuffa sarebbe nata alla chiusura dei pub. Ma quello che è stato documentato, certamente, evidenzia la questione sicurezza tra le vie attorno al centro di Tre Fontane, soprattutto nel fine settimana. Una situazione che già lo scorso anno CastelvetranoSelinunte.it ha denunciato: vetture pieni di giovani provenienti dai paesi limitrofi che caricano i bagagliai di superalcolici e birre per così bere a poco prezzo, arrivando anche a ubriarsi nella più totale tranquillità e utilizzando le verande delle abitazioni come cessi. E tra i cittadini c’è già chi si chiede: «Chi deve assicurarci la sicurezza nelle notti della movida tra le vie del centro?».

AUTORE. Redazione