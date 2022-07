ASCOLTA L'ARTICOLO

Da sabato 9 luglio a domenica 4 settembre entra in vigore la Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte, dalle ore 21.30 alle ore 02.00, nelle Vie e Piazze di seguito indicate: Via Caboto (a partire dall’intersezione con il Piazzale delle Metope), Via Scalo di Bruca, Piazza Empedocle, nella Via del Cantone fino al civico 53, Piazzale Efebo, Via Marco Polo fino al civico 96.

Fanno eccezione e sono autorizzati all’accesso e alla circolazione, i seguenti veicoli:

🔻 veicoli dei residenti, che dispongono di autorimessa, che dovranno richiedere l’apposito pass alla Polizia Municipale di Castelvetrano sulla seguente mail: poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it;

🔻 veicoli muniti di contrassegno ed a servizio di persone invalide che dovranno comunicare il loro status, e il numero di targa del veicolo a servizio della persona con disabilità, alla Polizia Municipale di Castelvetrano sulla seguente mail: poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it;

🔻veicoli delle Forze dell’Ordine – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Municipale, Protezione Civile;

🔻Ambulanze;

🔻veicoli di proprietà del Comune di Castelvetrano e degli Enti Pubblici che li utilizzeranno per i servizi di pronto intervento;

🔻 veicoli utilizzati dai medici reperibili ed in visita domiciliare muniti di apposito contrassegno che dovranno comunicare il loro status, e il numero di targa del veicolo al loro servizio, alla Polizia Municipale di Castelvetrano sulla seguente mail: poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it;

🔻i marinai/pescatori residenti nella frazione di Marinella di Selinunte nella fascia oraria in cui è stata istituita la Zona a Traffico Limitato sono autorizzati a raggiungere i natanti ormeggiati nel porticciolo percorrendo, con la massima cautela, in controsenso di marcia la Via del Cantone.

AUTORE. Redazione