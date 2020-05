Il sindaco Giuseppe Castiglione ha comunicato questa mattina l’azzeramento dei casi di contagio da Coronavirus nella città di Campobello di Mazara dopo aver ricevuto la comunicazione da

parte dell’Asp di Trapani: “Cari concittadini, finalmente una bella notizia per la nostra città. Ho ricevuto, da parte dell’Asp, la comunicazione ufficiale sul fatto che a Campobello non ci sono più casi di contagio da Covid 19. I nostri 3 concittadini che sino a qualche giorno fa risultavano ancora positivi sono stati infatti dichiarati guariti”

“Questa è davvero una buona notizia – aggiunge il primo cittadino – non solo per gli stessi e per i loro familiari, a cui va il mio abbraccio, ma anche per l’intera comunità campobellese, che può sentirsi ulteriormente incoraggiata a ripartire con un cauto ottimismo, ma senza alcuna leggerezza”

Come ho affermato diverse volte dall’inizio della Fase 2, infatti, mi preme ribadire che quello che stiamo attraversando è un momento molto delicato di questa pandemia che non ha precedenti e che, proprio per tale motivo, ci espone a tantissime incognite e rischi che abbiamo il dovere di monitorare per quanto siamo in grado di fare. L’unica certezza che al momento abbiamo, purtroppo, è che il virus continua a circolare, seppur in maniera apparentemente meno aggressiva, in tutta Italia e anche nella nostra Regione e che, pertanto, non è ancora il momento di abbassare la guardia, rischiando di vanificare gli sforzi compiuti sinora.

Nell’auspicio, dunque, di poter presto uscire definitivamente da questa drammatica emergenza che ha travolto la vita di ognuno di noi, ancora una volta confido nel senso civico e nella responsabilità di tutti, affinché continuando a rispettare le misure igieniche e di distanziamento sociale, come è avvenuto sinora, questo ottimo risultato che finalmente oggi abbiamo ottenuto possa essere riconfermato per sempre».

