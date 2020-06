Sono 4 i casi positivi (asintomatici) attualmente in provincia di Trapani. Il dato è stato diffuso dall’Asp Trapani, nel consueto bollettino quotidiano aggiornato a mercoledì 10 giugno 2020. I quattro casi sono a Calatafimi-Segesta (1), Marsala (2), Mazara del Vallo (1). Rispetto al bollettino di ieri risultano due negativizzati: uno a Castelvetrano ed uno a Marsala.

Il caso di Marsala è una paziente rientrata da Milano, posta in quarantena, risultata positiva al tampone di fine quarantena. L’altro caso in città è un soggetto asintomatico rientrato da Bergamo a marzo e posto in quarantena. Primo tampone post quarantena dubbio, secondo negativo. A seguito dell’accertamento diagnostico personale con test sierologico qualitativo, la persona è risultata positiva. Si è provveduto anche all’indagine sierologica su tutti i suoi contatti stretti conviventi.

Il caso di Calatafimi-Segesta è un soggetto presso il proprio domicilio in attesa di completa negativizzazione. Il caso di Mazara del Vallo, infine, è un soggetto totalmente asintomatico risultato positivo fuori provincia e posto in isolamento per quarantena nel proprio domicilio.

I tamponi effettuati in provincia di Trapani sono 12.775, mentre i test sierologici su personale sanitario 6.726.