Si chiama “Xeniahome” l’ultimo progetto di Giancarlo Filardo, giovane imprenditore tornato a Castelvetrano e pronto a investire. La sua avventura è nata nel 2013, quando ancora studente fuorisede decise di prendere in mano il destino del “palazzo” di famiglia in via Garibaldi, con una collezione frammentata di ruderi che poco a poco ha acquisito e curato. «Da figlio di commercianti del centro storico, e avendo seguito in prima persona la sua morte per asfissia, trovavo e trovo doveroso provare a fare di meglio», spiega Giancarlo. I lavori di ristrutturazione sono durati cinque anni, «è stato un periodo sofferto, costellato di imprevisti in cantiere e impedimenti burocratici tragicomici», dice Filardo. Oggi è nato “Xeniahome”, uno spazio polifunzionale pronto a ospitare diverse attività produttive a tema ospitalità e valorizzazione del territorio. «Il primo passo è stato creare dei posti letto ben curati e integrati con caratteristiche moderne quali rete mesh in tutto lo stabile, smart tv, riscaldamento da fonti rinnovabili, filosofia zero waste, spazi per smartworking per gli ospiti, programmazione di percorsi guidati e transfer su richiesta», spiega Giancarlo Filardo.