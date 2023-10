Anche la Pro Loco Selinunte aderisce all’evento nazionale “Urban Nature: la festa della Natura in città”, che si terrà con appuntamenti in tutta Italia sabato 7 e domenica 8 ottobre. I volontari della Pro Loco saranno in piazza Principe di Piemonte a Castelvetrano per vendere, tramite una donazione, felci in vaso che serviranno per sostenere il progetto “Oasi in ospedale”. L’obiettivo del progetto è quello di donare alle strutture pediatriche degli ospedali spazi naturali interamente dedicati ai bambini e alle loro famiglie, sia per momenti di rilassamento che favoriscano il recupero psicofisico, sia per svolgere attività didattiche e terapeutiche. Ironia della sorte la raccolta avverrà anche a Castelvetrano dove il reparto di pediatria dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” è stato smantellato e trasferito a Mazara del Vallo.