Nell’ambito del progetto della UE programma ENICBC MED Crossdev, La Rotta dei Fenici sta organizzando un workshop B2B ed un educational fam trip per tour operators nazionali ed internazionali allo scopo di presentare l’offerta territoriale dell’area compresa tra Selinunte, Gibellina, Menfi e Sambuca di Sicilia, seguendo l’Antica Via Selinuntina.

Infatti, a seguito di numerosi incontri tenutisi nei territori interessati dal 2020, sono state sviluppate riflessioni e sono stati condivisi nuovi programmi turistici con gli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare. Con lo slogan “Tourism should never be the same” (Il turismo non dovrebbe essere lo stesso) si sta adesso lavorando ai nuovi prodotti conseguenti al Covid19 al fine di preparare il territorio e i suoi operatori alla riapertura delle frontiere e ai nuovi flussi turistici, soprattutto quelli stranieri, che nei prossimi mesi e nel prossimo anno ritorneranno a frequentare la Sicilia.

Numerosi i tour operators internazionali che saranno presenti al workshop che si terrà presso il Vigneto di Porto Palo di Menfi il 22 ottobre prossimo, di diversi target di prodotto tra cui organizzatori di tour e promotori di ospitalità alberghiera ed extralberghiera.

Gli operatori siciliani, non solo dell’area del progetto, che vorranno incontrarli devono prenotarsi al fine di garantire la sicurezza sanitaria e il distanziamento.

Per prenotarsi potranno scrivere alla seguente email: fenici.sicilia@gmail.com indicando :

nome della azienda, nome della persona che parteciperà, email, telefono, indirizzo dell’azienda, tipologia (specificando se si tratta di ospitalità alberghiera, extralberghiera, servizi di trasporto, guide, altro).

Gli iscritti saranno contattati per organizzare al meglio la loro partecipazione in sicurezza sanitaria.

Naturalmente le iscrizioni si accetteranno fino ad esaurimento degli slot disponibili, dunque invitiamo gli interessati ad iscriversi subito.

