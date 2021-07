Il Comune di Castelvetrano informa che sono stati attivati, nell’ambito dell’iniziativa WiFi4EU, che mira a fornire ai cittadini e ai visitatori un libero accesso a Internet di alta qualità in tutta l’UE, degli hotspot Wi-Fi ad accesso gratuito e illimitato nel territorio del Comune di Castelvetrano.

Il progetto è in fase di completamento ma già friubile nei seguenti spazi pubblici:

– Sistema delle Piazze (Piazza Garibaldi, Piazza Umberto I e Piazza Cavour);

– Museo Civico;

– Chiesa di San Domenico;

– Piazza Matteotti;

– Convento dei Minimi;

– Via Campobello (area prospiciente il Comando dei Vigili Urbani).

Per la connessione basterà collegarsi alla WiFi4EU ed effettuare il login. Per alcune sedi di interesse turistico, i fruitori del servizio verranno reindirizzati alle pagine informative di interesse turistico. Il Servizio verrà fornito momentaneamente in formato test, seguirà al completamento del progetto, presentazione ufficiale agli organi di stampa.