ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Questore di Trapani, Dr. Salvatore La Rosa, ha dato corso a taluni avvicendamenti di funzionari già in servizio presso alcuni dei Commissariati di P.S. della provincia, anche in relazione alla recente assegnazione, da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Commissario Capo della Polizia di Stato Dr. Walter Bonferraro.

Gli importanti provvedimenti hanno interessato anche tre Funzionari in servizio presso la Questura di Trapani.

Al Vice Questore Dr. Damiano Lupo, già Dirigente del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo è stato affidato l’incarico di Vice Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, con responsabilità dell’Ufficio Misure di Prevenzione. Il Dr. Lupo, in passato, ha dapprima rivestito il ruolo di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione presso la Questura di Agrigento – sede cui lo stesso è stato assegnato dopo la frequentazione dal corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia – successivamente quello di Dirigente del Commissariato di P.S. di Sciacca (AG). Nell’anno 2016, trasferito presso la Questura di Trapani, ha ricoperto il prestigioso incarico di Capo di Gabinetto, per poi dirigere il locale Ufficio Immigrazione, il Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo, e in due distinti momenti, il Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo.

Il Vice Questore Aggiunto Dr.ssa Laura Cavasino, già Dirigente del Commissariato di P.S. di Castelvetrano, ha ricevuto l’incarico di dirigere il Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo. La Dr.ssa Cavasino, a completamento del corso funzionari, nell’anno 2016 è stata assegnata alla Questura di Genova dapprima in veste di funzionario addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, di seguito in qualità di Vice Dirigente del predetto ufficio. Trasferita alla Questura di Trapani, nell’anno 2019, ha assunto, da Commissario Capo, la dirigenza del Commissariato di P.S. di Castelvetrano.

Il Commissario Capo Dr. Walter Bonferraro, trasferito il 4 luglio scorso alla Questura di Trapani, ha assunto l’incarico di Dirigente del Commissariato di P.S. Castelvetrano. Il Dr. Bonferraro, provinene da un’esperienza professionale quadriennale presso il Reparto Mobile di Genova.

Il Commissario Capo Cinzia Castiglione, già Funzionario addetto presso il Commissariato di P.S. di Alcamo, dal 24 luglio scorso è stata trasferita presso la Questura assumendo l’incarico di Vice Capo di Gabinetto. Il funzionario, in passato, è stata responsabile delle Sezioni di P.G. presso il Commissariato Sezionale “Liberta” della Questura di Palermo e, giunta nella sede di Trapani, presso quello di Castellammare del Golfo. Trasferita, nell’anno 2005, al Commissariato di P.S. di Alcamo ha ricoperto l’incarico di responsabile della Sezione P.A.S.I.. Transitata nel ruolo dei funzionari, ha assunto l’incarico di Funzionario Addetto di quel Commissariato.

I nuovi incarichi rappresentano un riconoscimento nei confronti dei Funzionari assegnati che hanno dimostrato professionalità, competenze e capacità tanto nella direzione degli uffici cui gli stessi sono preposti quanto nella gestione di eventi complessi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, sovente legati, in questa provincia, all’incessante fenomeno migratorio.

Il Questore Salvatore La Rosa ha augurato ai Funzionari un buon lavoro sempre al servizio dei cittadini e vicini alla gente per la sicurezza di tutti.

AUTORE. Redazione