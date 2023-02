ASCOLTA L'ARTICOLO

C’è tempo sino al 10 febbraio per richiedere l’erogazione dei buoni servizio (voucher) per l’assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti residenti nei Comuni che fanno parte del Distretto socio-sanitario D54, Comune capofila Castelvetrano. Per presentare le domande di accesso ai servizi bisogna possedere alcuni requisiti: residenza in uno dei Comuni del Distretto socio-sanitario D54, assenza o carenza familiare determinante solitudine ed isolamento, età non inferiore ai 65 anni ed essere in condizione di non autosufficienza. Al Distretto aderiscono i Comuni di: Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa. Per le prestazioni del Servizio assistenza domiciliare ogni utente dovrà compartecipare con un importo forfettario di € 0,20.

Le prestazioni saranno erogate fino a un numero massimo di 27 utenti così ripartiti: Castelvetrano (13), Campobello di Mazara (5), Partanna (5), Santa Ninfa (2), Salaparuta (1) e Poggioreale (1). La domanda per l’accesso al servizio dovrà essere redatta con l’apposito modulo scaricabile dal sito web di ogni Comune che aderisce al Distretto. La consegna della domanda deve avvenire brevi manu all’Ufficio protocollo del Comune di residenza. Si dovrà, altresì, allegare la certificazione ai fini dell’ammissione all’assistenza domiciliare anziani compilata e firmata del medico curante, copia del documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità del beneficiario e/o del richiedente.

AUTORE. Redazione