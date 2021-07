Prosegue senza sosta il progetto “nuovi modelli di fruizione esperienziale’’ e “Oltre il Recinto” verso una continua riqualificazione museale del Parco di Selinunte.

Secondo appuntamento di attività di conservazione dei monumenti con esperienze specialistiche offerte da professionisti e personalità, guidati da archeologi e restauratori, attività pensata dalla Direzione di Selinunte, all’interno dell’Area Monumentale.

Dopo l’esperienza effettuata la settimana scorsa nell’isolato FF1, ieri, i lavori di conservazione programmata (fascia gialla) si sono concentrati sulla gradinata del Tempio F, uno dei tre edifici templari posti sulla collina orientale ed uno dei più misteriosi a Selinunte.

Una grande opportunità per una nuova fruizione ed avvicinamento alla conoscenza, oltre la classica lettura didascalica di pannelli espositivi.

“Un grazie a tutti coloro – si legge in una nota del Parco – che hanno aderito a questo progetto ed a tutti coloro che entreranno a far parte della squadra. Chi volesse partecipare a questa entusiasmante esperienza può proporre la propria candidatura, per una programmazione dei gruppi, inviando una mail a direzione.parco.archeo.selinunte@gmail.com e a parco.archeo.selinunte@gmail.com specificando, in oggetto: candidatura e partecipazione ai cantieri di conservazione programmata del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria”