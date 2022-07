ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è concluso la scorsa settimana il Summer Camp 2022 presso la scuola primaria “S. G. Bosco” di Selinunte, condotto dalla prof.ssa Anna Chiara Ragolia e tre Global volunteers dagli USA (Patty, Irene, Grace). L’attività si è svolta in orario antimeridiano per un totale di 20 ore, dall’h 8:30 alle 12:30, dal 4 all’8 luglio 2022. L’intervento didattico di 20 ore totali è stato finalizzato al miglioramento delle competenze in lingua inglese e delle competenze civiche. Una nuova occasione di apprendimento per gli alunni di Selinunte, rispondente ai bisogni comunicativi e alle esigenze dei bambini. Le metodologie applicate in un contesto ludico, hanno reso efficace e stimolante l’apprendimento.

I bambini sono stati incoraggiati a mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé stessi lavorando autonomamente o in gruppo, cooperando e rispettando le regole. La possibilità di comunicare attraverso l’uso di una lingua diversa è stato uno dei principali obiettivi del progetto.

Interagire efficacemente con gli altri, usando diverse risorse, e pensare in maniera critica, sono obiettivi che solo attraverso progetti come questo è possibile raggiungere. La risposta da parte degli alunni è stata estremamente positiva.

L’esperienza ha riscontrato il gradimento anche da parte delle famiglie che hanno espresso il desiderio di vedere ripetuto il Summer Camp il prossimo anno .

Tiziana Seidita

