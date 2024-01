Volo in ritardo e coincidenza per Venezia saltata. È quanto successo a una coppia di Salaparuta – Salvatore Bonanno e Sara Di Giovanni – che insieme alla piccola figlia, nel settembre scorso, avrebbero dovuto prende un volo ITA da Palermo per Roma Fiumicino alle ore 14,45 per poi prendere la coincidenza, sempre con un altro volo ITA, per Venezia. L’aereo, però, è partito con ritardo, e cioè alle ore 16,05, facendo così perdere alla coppia e alla piccola l’aereo per Venezia. Riprotetti dalla compagnia sono, alla fine, partiti alle 21,50 di sera. L’arrivo in ritardo a Venezia ha causato il cambio programma per la coppia. Bonanno ha così fatto richiesta di risarcimento alla compagnia di bandiera, appellandosi al Regolamento CEE 261/2004 e alla Convenzione di Montreal del 1999. ITA ha ora ha autorizzato il pagamento di 750 euro, ossia 250 euro a persona (compresa la bimba).

AUTORE. Redazione