Esperto gratuito in materia di sanità. Nello staff del sindaco Enzo Alfano entra il dottor Vito Signorello, ginecologo in pensione, appassionato di teatro e con un trascorso dentro il Comitato civico “Orgoglio castelvetranese”. Signorello ha accettato la nomina del sindaco che lo ha voluto a fianco per occuparsi principalmente della vasta tematica sulla sanità. A partire dall’azione di contrasto del contagio da Covid-19 e poi per quanto riguarda la questione dell’ospedale.