Vito Bonanno, ex sindaco di Gibellina, ora Segretario generale del Comune di Alcamo e da 10 mesi anche del Comune di Lampedusa (inviato dalla Prefettura di Palermo), è stato nominato componente della struttura di supporto del Commissario delegato del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno. Nello specifico il Segretario Bonanno, insieme al Viceprefetto aggiunto Salvatore Gengaro, farà parte dell’Unità operativa che si occupa specificatamente degli interventi organizzativi e logistici connessi all’accoglienza dei migranti presso l’Hotspot di Lampedusa. La supervisione e il coordinamento di questa specifica Unità è affidata al Viceprefetto Carmen Cosentino. Il decreto a firma del Commissario Valerio Valenti individua anche gli altri componenti della struttura di supporto per le diverse zone d’Italia.