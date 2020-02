L’ Associazione Nazionale Guide Turistiche il 21 febbraio di ogni anno, in concomitanza con la World Federation of Tourist Guide Associations, celebra la Giornata Internazionale della Guida Turistica.

In questa giornata le Guide turistiche abilitate metteranno a disposizione le loro competenze e conoscenze per offrire un servizio gratuito a tutti coloro che ne volessero usufruire, dando la possibilità di visionare e conoscere meglio sia i monumenti noti, sia opere poco conosciute, ma non per questo motivo inferiori. L’intenzione, infatti, è proprio quella di promuovere la conoscenza di questi siti più “nascosti” al Turismo e, per alcuni di questi, sarà possibile partecipare all’iniziativa di raccolta fondi per il restauro e la valorizzazione.

Domenica 1 marzo, in occasione di tale ricorrenza, l’Associazione Guide Turistiche Trapani e Sicilia occidentale offre delle visite guidate gratuite all’interno dei Parchi Archeologici di Segesta e di Selinunte e, in concomitanza con la prima domenica del mese, anche l’ingresso ai siti sarà gratuito.

Due le partenze previste: ore 10.30 e ore 11.30.

Punto di incontro biglietteria dei parchi archeologici di Segesta e Selinunte.

Per info e prenotazioni: 351 855 9345