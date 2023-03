ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche quest’anno il Gruppo FAI di Castelvetrano propone un’occasione unica per arricchire la conoscenza del territorio. Non perdetevi le Giornate FAI di Primavera, giorno 25 e 26 Marzo 2023. La nostra proposta, in sintonia con un progetto regionale, prevede la visita guidata del Convento dei Minimi ( Piazza Josè Maria Escrivà), a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico “G. Pantaleo” con un focus sul tema del Grand Tour. Le visite si svolgeranno sabato 25 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dalle ore 15 alle 18; domenica 26 Marzo dalle ore 10.00 alle 13.00. Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle ore 17,30 ci saranno dei momenti dedicati all’approfondimento del tema “Grand Tour a Castelvetrano Selinunte” a cura di: Prof. Giuseppe L. Bonanno, Prof. Erasmo Miceli e Dott.ssa Jutta Mott

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il gruppo FAI Castelvetrano presso i canali social ufficiali, oppure contattandoci telefonicamente al 3275397571.

