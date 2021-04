Attivata dalla direzione dell’ASP di Trapani la possibilità di visita ai pazienti Covid. Da oggi, lunedì 26 aprile, i pazienti ricoverati in reparto Covid/Malattie infettive dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala possono ricevere visite da parte dei familiari attraverso una parete in vetro. Questa possibilità si aggiunge alla dotazione di tablet messi a disposizione dalla direzione sanitaria per rendere possibili le comunicazioni dei soggetti in reparto con l’esterno. La decisione della direzione aziendale rientra in una più ampia ottica di generale attenzione alla condizione dei soggetti ricoverati, con particolare riferimento all’assistenza ai pazienti affetti da Covid-19, ritenendo per ogni paziente di fondamentale importanza la vicinanza dei familiari, soprattutto in considerazione della particolare condizione di vulnerabilità dei soggetti ricoverati in isolamento.

Di seguito le modalità di accesso in ospedale:

• I visitatori che ne fanno richiesta, previo consenso verbale del paziente, dovranno mettersi in contatto telefonico con i medici del reparto nelle ore pomeridiane al numero: 0923 753208;

• Il medico durante il colloquio telefonico fornirà le indicazioni e le norme da rispettare prima di accedere in ospedale. In particolare dovrà essere escluso (anamnesi, contatti, eventuale esito tampone) che il visitatore sia portatore di infezione da SARS COV 2;

• Verrà fissato giorno ed orario di visita. Al momento dell’accesso in ospedale, nella hall, il visitatore dovrà compilare la scheda di autocertificazione per l’accesso visitatori, che si allega, in presenza di personale sanitario (personale incaricato già presente nella hall e/o operatore di reparto);

• Il visitatore potrà accedere alla zona pulita del terzo piano, accompagnato da personale di reparto, e potrà colloquiare con il paziente attraverso il vetro trasparente e mediante telefono o interfono;

• Le visite avverranno di norma tra le ore 16.00 e le ore 18.00, tutti i giorni, nel rispetto delle norme anti Covid.