Se il vero problema alla base della disuguaglianze sociali è la mancanza di parità di genere, allora occorre educare ragazzi e ragazze all’uguaglianza e al rispetto altrui. Potrebbe essere questa la sintesi del ricco incontro multiculturale «Visioni di donne», organizzato dalla dinamica associazione «Sapori & saperi» in occasione della giornata internazionale della donna ed ospitato nell’auditorium dell’Istituto comprensivo «Luigi Capuana» grazie alla collaborazione dello stesso Istituto d’istruzione, del Comune di Santa Ninfa, del Consolato della Repubblica dello Zambia e del «Gruppo trekking Santa Ninfa MMXXI».

La sintesi dell’incontro a più voci è il messaggio di fondo contenuto nel volume «Dovremmo essere tutti femministi», della saggista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, a cui ha dato voce l’attivista dei diritti civili Sonia Giambalvo.

Ma tutti gli interventi sono stati perfettamente centrati sul tema, analizzato sia in chiave storica che con un preciso riferimento all’attualità, esemplificato nel videomessaggio di una giovane donna iraniana, a ricordare quanto in molte parti del mondo si sia ancora lontanissimi dal riconoscimento dei pieni diritti delle donne. Si sono quindi avvicendate le riflessioni dell’esperta di politiche sociali Silvana Glorioso, del giornalista Vincenzo Di Stefano, della dirigente scolastica Maria Letizia Gentile, della presidente dell’associazione «Sapori & saperi» Liliana Giacalone, del console in Sicilia della Repubblica dello Zambia Gabriele Messina (con un videomessaggio), della presidente del «Gruppo trekking» Antonella Lattuca e di Claudio Barra (componente anch’esso del sodalizio). Spazio infine alle testimonianze intense di una donna gambiana, Nanding Saikou, e di una venezuelana, Irma Jimenez. (Nelle foto alcuni momenti dell’incontro)

AUTORE. Redazione