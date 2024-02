La violenza sulle donne è una tematica alquanto delicata e complessa. Se ne parla ma spesso le vittime non parlano e non chiedono aiuto e in alcuni “casi” si arriva al peggio. Difendere le donne vittime di violenza è il leitmotiv che ha mosso gli amici di Marisa Leo per fondare l’associazione a lei dedicata. Stasera alle 18, al teatro “Eliodoro Sollima” di Marsala la onlus verrà presentata al pubblico con gli obiettivi che si prefigge: istituire, borse di studio annuali destinate alla figlia di Marisa Leo. La 39enne dipendente delle cantine “Colomba Bianca” è stata uccisa lo scorso 6 settembre dal padre della sua bambina che poi si è tolto la vita. L’associazione continuerà l’impegno civile contro la violenza che già Marisa Leo aveva messo in campo. Nel corso della serata parole e testimonianze con gli attori Giuliano Ruta, Federica Gumina. Conduce Veronica Laguardia.

AUTORE. Redazione