A uno dei quattro ragazzi finiti arrestati per la violenza ai danni di una ragazza di Campobello di Mazara, avvenuta lo scorso febbraio, sono stati revocati gli arresti domiciliari. Si tratta di Dario Caltagirone, 21 anni, residente a Campobello di Mazara, al quale erano stati concessi gli arresti domiciliari per sei mesi per il pericolo di inquinamento probatorio. Lo scorso 2 luglio, presso il Tribunale di Marsala, si è svolto l’incidente probatorio tra la ragazza vittima della violenza e i 4 presunti abusatori. Il gip Riccardo Alcamo, su richiesta del legale Davide Brillo, ha disposto ora la revoca della misura cautelare per il giovane.

«Sebbene il quadro gravemente indiziario considerato in sede applicativa non sia mutato a seguito dell’assunzione della testimonianza della persona offesa nella forma dell’incidente probatorio – scrive il gip nell’ordinanza – le dichiarazioni di quest’ultima avvalorano, comunque, il giudizio di scarsa importanza che ha assunto la partecipazione di Caltagirone alla pur grave vicenda di abuso sessuale». Rimangono in carcere, invece, E.B. e il cugino F.B., mentre è ai domiciliari G.T., l’altro giovane rimasto coinvolto nella vicenda.