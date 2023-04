ASCOLTA L'ARTICOLO

Il gip del Tribunale dei minori di Palermo Alessandra Puglisi ha archiviato la posizione di G.V., il minorenne di Campobello di Mazara che nel 2021 rimase coinvolto nell’inchiesta per violenza sessuale ai danni di una ragazza di Campobello. Per quell’indagine il Tribunale di Marsala ha condannato Francesco ed Eros Biondo a 6 anni e 4 mesi, Giuseppe Titone a 4 anni mentre ha assolto Dario Caltagirone. Il minore (oggi, intanto, diventato maggiorenne), difeso dall’avvocato Marco Campagna, finì nell’indagine perché, secondo l’accusa, avrebbe partecipato agli atti di violenza sulla ragazza. Durante il dibattimento presso il Tribunale di Marsala sono emersi, invece, elementi a discolpa del minore. La stessa ragazza ha riferito in aula che il minore era presente a quella festa ma non avrebbe fatto nulla e non avrebbe partecipato alla violenza.

Così la Procura presso il Tribunale dei minori ha chiesto l’archiviazione al gip che l’ha accolta. «Per i genitori e lo stesso ragazzo è finito un incubo – chiarisce l’avvocato Campagna – il clamore mediatico attorno alla vicenda lo aveva quasi individuato come colpevole ma i genitori e il ragazzo hanno sempre avuto fiducia nella Magistratura».

AUTORE. Max Firreri