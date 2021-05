Due hanno risposto alle domande del gip, gli altri due, invece, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. È andata così la giornata degli interrogatori di garanzia per i 4 ragazzi arrestati perché, secondo una giovane diciottenne di Campobello, avrebbero abusato di lei. “I miei assistiti hanno chiarito la loro posizione, con una versione dei fatti che, naturalmente, non coincide con quella fornita dalla vittima”, ha detto l’avvocato Massimo Mattozzi che difende E.B., 23 anni e il cugino F.B., 24 anni, di Marsala. I due ragazzi sono stati interrogati in carcere dal gip Riccardo Alcamo, alla presenza del legale e del pm Marina Filingeri. “Durante l’interrogatorio è emerso che la ragazza era ubriaca e sarebbe scivolata mentre scendeva le scale e così è stata aiutata a rialzarsi. Da qui i lividi sulle braccia”, ha detto l’avvocato.