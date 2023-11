Il nome è stato dato copiando un fenomeno che sperimentano ogni volta dopo il tramonto i fotografi: anche se inquadri il cielo, pure scuro all’occhio, invece risulta blu. “All’ora blu” è il nome del flash mob che si è svolto ieri pomeriggio al sistema delle piazze di Castelvetrano. Come in tutta Italia, anche in città la voce si è innalzata per dire no alla violenza sulle donne. «Abbiamo preferito lavorare silenziosamente, di concerto tra Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, Kepos PerformingTheater, Tutù Ballet e Unione Italiana Fotoamatori, per garantire un vero evento improvviso e imponderabile che tuonasse nel Sistema delle piazze», hanno detto gli organizzatori. L’idea è stata dei fotografi Castrenze Ezio Fiorenza e Vincenzo Agate. L’evento è stato il primo di una serie di contributi “improvvisi” che gli organizzatori vorranno donare alla città. Si ritorna in piazza il 10 dicembre.

AUTORE. Redazione